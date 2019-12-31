Нарколог научил правильно пить в Новый год

По словам врача, алкогольные напитки имеют разную крепость и содержание сахара. Кроме того, у них разное качество. По этой причине при смешивании напитков могут быть самые непредсказуемые последствия для здоровья. Следовательно, смешивать спиртное не следует.

«Тогда вероятность развития осложнений разного рода — соматических и психических — уменьшается», — пояснил Кубарев. Его слова привело РИА «Новости».

По словам нарколога, вообще любое смешивание алкогольных напитков потенциально небезопасно. Сложно предсказать, как на такие эксперименты отреагирует организм. А вот что касается обязательного «повышения градуса» — это самый настоящий миф. Совсем не имеет значения, какие спиртные напитки в какой очередности употреблять. Но чего точно не следует делать, так это запивать спиртное газировкой. Это увеличивает риск развития панкреатита и острого холецистита.