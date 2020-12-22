Нарколог Минздрава раскрыл, какие привычки увеличивают риск заражения коронавирусом
Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн во время пресс-конференции. Его слова привело РИА «Новости».
«Я могу сказать совершенно определенно, что потребление алкоголя, наркотиков, никотинсодержащей продукции повышает вероятность заражения коронавирусной инфекцией и утяжеляет течение заболевания», — заявил Брюн.
Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал, как будет развиваться пандемия с появлением новых штаммов коронавируса. Специалист отметил, что возникновение новой мутации в Великобритании может указывать на то, что инфекция постепенно трансформируется в сезонное заболевание.
Малышев напомнил, что новые штаммы находили уже около семи раз. При этом он уверен, что меры предосторожности и профилактики для борьбы с распространением нового штамма будут подобны тем, которые действуют сейчас.