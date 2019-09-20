Нарколог Минздрава предупредил о смертельной опасности вейпов
«Если табачная продукция — это, как правило, спазмы сосудов и раковые опухоли, то при вейпах — это растворение мембран, легочная патология немного другого характера и мозговые проблемы, связанные с отмиранием нервных клеток. Это никак не замена (табакокурению — прим. ред). Это просто выбор смерти от одного или от другого», — приводит ТАСС слова врача.
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Брюн добавил, что в последнее время возросло количество смертей от вейпов в США и Канаде.
Это должно заставить Россию серьезно задуматься о запрете этих опасных электронных гаджетов на территории страны.
Дело в том, что вейпы курить в России стали позже, чем за океаном, но «в какой-то момент смерти начнутся и у нас», пояснил нарколог.
Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина в интервью агентству РИА ФАН рассказала, что мечтает о полном запрете вейпов в России.
Он сообщила, что парламентарии уже рассматривают этот вопрос.