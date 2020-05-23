Нарколог Минздрава предложил конституционно запретить продажу алкоголя до 21 года

Повышение возраста продажи и потребления алкоголя будет противоречить нормам основного закона страны, так уже ранее высказывался председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Согласно Конституции РФ, возраст дееспособности наступает в 18 лет. Брюн возразил на заявление Крашенинникова.

Главный нарколог сожалеет, что появилось сопротивление в отношении предложения Минздрава. Ведомство призвало запретить продажу алкоголя крепостью выше 16,5% лицам до 21 года.

«Утверждается о нарушении Конституции. Наркологическое сообщество не согласно с такой позицией», — заявил нарколог-психиатр.

В доказательство своих слов он привел три аргумента. В Конституции говорится о социальной активности человека, а не о разрешении потреблять психоактивные вещества, обратил внимание Брюн. Помимо этого, он напомнил, что в законе нет упоминания про запрет наркотиков. «Значит, можно разрешить покупать запрещенные вещества даже детям до 18 лет?» — поинтересовался собеседник агентства. Кроме того, он предложил закрепить в Конституции запрет на продажу алкоголя и сигарет до 21 года.

Ранее Минфин России и Минэкономразвития не поддержали законопроект Минздрава, посчитав его необоснованным. Идею также не оценили эксперты. Они уверены, что очередное запретительное действие вызовет противодействие. Молодые люди перейдут на контрафакт, тогда нелегальная торговля алкоголем будет процветать еще больше.