Здоровье 03 мая 2023, 13:39 Нарколог Масякин рассказал о токсических эффектах вейпов

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Разговоры о вреде вейпов ведутся уже не первый день, но теперь также появилась информация о токсических эффектах от электронных сигарет. Об этом Lenta.ru рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Москвы, директор МНПЦ наркологии Депздрава Москвы Антон Масякин.

Он подчеркнул, что токсический эффект вызывают глицерин и пропиленгликоль, которые содержатся в жидкостях для электронных сигарет. Кроме того, при нагревании также образуется большое количество вредных веществ. В первую очередь, страдают легкие.

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«Поражение легких зависит от того, какую смесь потребляет вейпер, и от изначального состояния его иммунной системы. У одних может развиться бронхит, у других бронхиолит, у третьих — альвеолит либо липоидная пневмония», — отметил Антон Масякин.

Он добавил, что также у подростков наблюдается сниженное внимание, нарушение концентрации, ухудшение памяти.

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