Здоровье 11 декабря 2023, 17:16 Нарколог Маршак напомнил, что энергетики могут вызвать инфаркт даже у подростков

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Энергетики все чаще вызывают инфаркты и инсульты даже у подростков. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-нарколог Яков Маршак.

Он напомнил о колоссальном вреде энергетиков, которые вызывают зависимость. В частности, при отказе от них нередко возникает синдром отмены. Особенно опасны такие напитки для подростков, потому что они разрушают неокрепшую сердечно-сосудистую систему. Многие подсаживаются на энергетики, и повышают их дозу.

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«Это портит сердечно-сосудистую систему, и уже для такого человека большие дозы кофеина токсичны, они могут вызвать инфаркт и инсульт», — объяснил врач.

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