Здоровье 11 сентября 2023, 16:22 Нарколог Мамедов: избавиться от алкоголизма сложнее, чем от наркомании

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Зависимые от алкоголя тяжелее поддаются лечению, чем зависимые от наркотиков. Об этом сообщил психиатр-нарколог Тимур Мамедов сайту «Страсти».

По словам специалиста, страдающие от алкогольной зависимости люди не так сильно осуждаются обществом, как наркоманы. Из-за этого у пациентов теряется всякая мотивация избавиться от вредной привычки.

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Врач также отметил, что бывших наркоманов и алкоголиков действительно не бывает. Задача зависимого человека — признать свою болезнь и научиться с ней жить.