Здоровье 13 июля 2023, 17:29 Нарколог Луньков рассказал, что цифровой алкоголь может вызвать привыкание

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Технология, которая имитирует состояние алкогольного опьянения, может вызывать привыкание, как и любой другой источник удовольствия. Об этом «ФедералПресс» рассказал нарколог Алексей Луньков.

По его словам, при употребление цифрового алкоголя происходит раздражения зоны мозга, которая отвечает за удовольствие. Поэтому может возникнуть ощущение эйфории, а вместе с ним и привыкание.

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«Все, от чего человек получает удовольствие, от этого может возникнуть зависимость», — рассказал нарколог.

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