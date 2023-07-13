Здоровье 13 июля 2023, 17:48 Нарколог Луньков посоветовал не садиться за руль после приема цифрового алкоголя

Читать 360tv в

Технология, имитирующая состояние опьянения, называемая цифровым алкоголем, оказывает воздействие на мозг, снижая реакции. Поэтому нарколог Алексей Луньков предостерег от вождения автомобиля после ее использования, сообщило «ФедералПресс».

«Реакция будет очень заторможена. Человек впадает в трансовое состояние, снижается степень руководства своими действиями», — объяснил Алексей Луньков.

Реклама

Таким образом водителю стоит сделать выбор: тестировать новые технологии или вести машину. Также врач отметил, что при употреблении цифрового алкоголя не наступает интоксикация, но может начаться привыкание.

Авторы: