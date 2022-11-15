Здоровье 15 ноября 2022, 15:10 Нарколог Кутушев рассказал, почему в состоянии опьянения хочется больше курить Нарколог Кутушев: никотин снижает седативный эффект алкоголя

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Нарколог Олег Кутушев объяснил, с чем связано повышенное желание курить в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщило издание Lenta.ru.

Врач уточнил, что никотин действует на организм как стимулятор. Он понижает седативный эффект от спиртных напитков.

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«Известно, что алкоголь вызывает сонливость, поэтому в опьянении существует потребность в стимуляции, которую выполняет никотин», — пояснил Кутушев.

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Кроме того, сочетание алкоголя и сигарет влияет на рецепторы мозга, которые отвечают за выработку дофамина, заключил эксперт.