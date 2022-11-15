Здоровье 15 ноября 2022, 15:10 Нарколог Кутушев рассказал, что у курильщиков притупляются вкус и обоняние

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Нарколог Олег Кутушев заявил, что у людей, которые долго курят, притупляются вкусовые рецепторы и обоняние. Об этом сообщило издание Lenta.ru.

Он отметил, что это касается не только сигарет, но и любой другой продукции с никотином.

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«Еще больше влияет на вкусовые рецепторы потребление бездымного табака: снюса, насвая, или потребление никотина в виде никпэков», — пояснил эксперт.

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Кутушев добавил, что при этом повышается риск рака ротовой полости, пищевода и поджелудочной железы.