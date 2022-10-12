Нарколог Куренков заявил, что внешность женщины меняется даже от небольшого количества алкоголя | 360°

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Нарколог Куренков заявил, что внешность женщины меняется даже от небольшого количества алкоголя

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Кандидат медицинских наук, врач-психиатр, нарколог психиатрической клиники Игорь Куреков заявил, что даже от небольшого количества выпитого спиртного внешность женщины будет меняться. Об этом сообщил «ФедералПресс».

«Алкоголь ухудшает цвет кожи, появляется сосудистый рисунок, а также провоцируются болезни нейровегетативной системы. Если пить немного — бокал вина в праздник, то изменения будут незаметны», — отметил врач.

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При этом он подчеркнул, что если у женщины сформировалась привычка потребления алкоголя, то ухудшения внешнего вида будут на лицо.

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Он также развеял миф на счет того, что женский алкоголизм переносится тяжелее мужского. Куренков заметил, что пагубная привычка будет развиваться с одинаковой тяжестью вне зависимости от пола.

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