Нарколог Ковтун рассказал об опасности употребления алкоголя в жару

Нарколог Александр Ковтун посоветовал воздержать от употребления алкоголя в жаркую погоду. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Эксперт уточнил, что в таких условиях опьянение начинается гораздо быстрее, поэтому свое состояние сложнее контролировать. К тому же оно может сочетаться с тепловым ударом, что еще опаснее.

Любителям выпить холодного пива важно помнить, что оно выводит из организма жидкость. Поэтому его в любом случае следует употреблять в сочетании с обычной водой, заключил Ковтун.