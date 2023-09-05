Здоровье 05 сентября 2023, 18:06 Нарколог Казанцев заявил о неэффективности БАДов от похмелья

Читать 360tv в

Биологически активные добавки (БАД) от похмелья неэффективны, восстановить организм после выпитого алкоголя могут исключительно лекарственные препараты. Об этом сообщил психиатр-нарколог Алексей Казанцев в беседе с «Абзацем».

По словам специалиста, справиться с неприятными симптомами похмелья помогут энтеросорбенты, противосудорожные препараты и седативные лекарства. Все перечисленные средства нужно принимать исключительно по назначению врача.

Реклама

Казанцев посоветовал всегда контролировать количество выпитого алкоголя, чтобы не допустить развития зависимости, сообщил сайт kp.ru.