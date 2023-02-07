Здоровье 07 февраля 2023, 15:24 Нарколог Казанцев рассказал, чем может обернуться употребление домашних джина и виски Нарколог Казанцев предупредил, что употребление домашних джина и виски чревато отравлением

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В последнее время все большей популярностью стали пользоваться подарочные боксы для приготовления домашних джина и виски. Врач психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев рассказал, к каким последствиям может привести употребление такого алкоголя. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Медик пояснил, что обычно в составе такого набора идет основа, сушеные травы и фрукты. В качестве основы чаще всего используют водку. По словам Казанцева, употребление таких напитков может быть опасным. Благодаря сахару в составе ликеры негативно воздействуют на поджелудочную железу, провоцируют головные боли, а также усиливают опьянение.

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«Человек в домашних условиях, не знающий технологию приготовления, ни в коем случае этим заниматься не должен», — отметил врач.

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