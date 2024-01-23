Здоровье 23 января 2024, 19:15 Нарколог Казанцев: человек, каждый день употребляющий по 50 миллилитров крепкого алкоголя, рискует спиться

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Психиатр-нарколог Алексей Казанцев в беседе с изданием «Ридус» рассказал, что станет с человеком, если каждый день он будет выпивать по 50 миллилитров крепкого алкоголя.

Врач пояснил, что алкоголь считается психоактивным веществом, и со временем стопки окажется мало.

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«Сначала рюмка, потом две, а следом и три. Рано или поздно это приведет к потере количественного контроля. Человек начнет напиваться, а утром опохмеляться», — добавил Казанцев.

Не все, кто каждый день пьет алкоголь, сопьются, но риск огромен, добавил он.