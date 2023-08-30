Здоровье 30 августа 2023, 16:12 Нарколог Калюжная предостерегла от употребления алкоголя при простуде и гриппе

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Многие люди заблуждаются и думают, что алкоголь может помочь в лечении простуды или гриппа, но на самом деле спиртное вредит. Об этом Lenta.ru рассказала психиатр-нарколог Марина Калюжная.

Она объяснила, что спиртное способствует дополнительному раздражению слизистых и образованию отека. Кроме того, алкоголь приводит к обезвоживанию организма, усиливая сухость носоглотки. Такая среда является крайне благоприятной для размножения бактерий, что будет только затягивать болезнь, добавило «ФедералПресс».

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