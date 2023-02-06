Здоровье 06 февраля 2023, 11:37 Нарколог Холдин объяснил, почему не существует безопасной дозировки алкоголя

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Спиртные напитки вызывают привыкание и представляют собой опасный для здоровья человека яд. Никаких оптимальных и безопасных дозировок алкоголя быть не может, сообщил главный врач Московского областного клинического наркологического диспансера Виталий Холдин в беседе с РИАМО.

Специалист напомнил, что алкоголь является психоактивным и токсическим веществом, его употребление даже в самых минимальных количествах несет для организма человека только вред. Поэтому, по словам нарколога, не может идти никакой речи об оптимальных и безопасных дозировках спиртного.

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При злоупотреблении алкоголем у человека могут возникнуть проблемы с психикой, подчеркнул Холдин.

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