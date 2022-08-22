Нарколог Гончаров рассказал о легком способе бросить курить

Отказ от курения порой может затянуться на годы, однако существует эффективный способ быстро избавиться от пагубной привычки. Такой информацией поделился психиатр-нарколог Олег Гончаров. Об этом сообщил NEWS.ru.

По словам специалиста, при отказе от курения важно совмещать биологический и психотерапевтический метод лечения. Для избавления от синдрома отметы, стоит использовать никотиновые пластыри и жевательные резинки. А вот справиться с психологических аспектом может помочь специалист.

«К терапии обязательно добавляется психотерапия, например, мотивационное интервью, которое помогает человеку сохранять мотивацию на отказ от употребления никотина», — рассказал медик.