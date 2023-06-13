Здоровье 13 июня 2023, 15:59 Нарколог Гончаров рассказал, что нет снижающих опьянение пищевых добавок

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Пищевые добавки, которые якобы снижают всасываемость алкоголя в кровь, — это миф, их просто не существует. Об этом News.ru рассказал психиатр-нарколог Олег Гончаров.

«Наверное, можно сделать добавки, которые будут улучшать состояние мембраны печеночной клетки, уменьшая эффект интоксикации. Здесь речь не идет о пищевой добавке. Уменьшить воздействие на мозг практически невозможно, алкоголь туда попадет», — объяснил врач.

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Он добавил, что изначально алкоголь всасывается в кровь и попадает в печень. А уже потом добирается до мозга, из-за чего человек и чувствует опьянение.

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