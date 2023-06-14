Здоровье 14 июня 2023, 12:48 Нарколог Гончаров назвал вредными препараты для снижения эффекта употребления алкоголя

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Разработанные добавки, которые способны снижать воздействие алкоголя на организм, могут быть очень вредны. Об этом «Известиям» рассказал старший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева» Минздрава России Олег Гончаров.

По его словам, в первую очередь, такие препараты могут сильно ударить по психике. Они будут давать человеку чувство безнаказанности. Кроме того, из-за них может увеличиться дозировка употребляемого спиртного.

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Они будут давать человеку ложную уверенность в том, что препарат сможет избавить его от вреда от алкоголя. Таким образом, с человека как бы снимается ответственность за употребление спиртного. А это на самом деле не так. Вред для организма все равно будет», — отметил Гончаров.

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