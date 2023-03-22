Здоровье 22 марта 2023, 14:08 Нарколог Даниил Петров назвал лучшие способы бросить курить

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Замена обычных сигарет на электронные не помогает бросить курить. Чтобы избавиться от вредной привычки, нужен комплексный подход. Об этом Lenta.ru рассказал нарколог, главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров.

По его словам, чтобы бросить курить, нужно совмещать прием специальных препаратов и сеансы у психотерапевта. Именно такой подход будет наиболее эффективным. Но врач подчеркнул, что прием таблеток от табачной зависимости не должен быть самостоятельным. Назначить препарат, его дозировку и сроки приема должен специалист.

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«Параллельно важно проводить психотерапевтическую работу для полного избавления от тяги к курению. Хороший эффект дает когнитивно-поведенческая терапия. Также на первых этапах может также применяться симптоматическая терапия в виде антидепрессантов, снотворных, противотревожных препаратов», — рассказал Даниил Петров.

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