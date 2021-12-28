Нарколог Брюн назвал картофельное пюре лучшей закуской к спиртному на Новый год

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ и Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн назвал лучшую закуску к спиртному на Новый год. По его словам, россиянам стоит приготовить картофельное пюре, поскольку оно замедляет всасывание алкоголя в кровь. Об этом написал ТАСС.

«Лучшая закуска для алкогольных напитков — картофельное пюре. Картошка способствует медленному всасыванию алкоголя в кровь», — говорится в презентации, представленной экспертом.

Нарколог также отметил, что не стоит запивать алкоголь газированными напитками и заедать сладостями. Углекислый газ, по его словам, усиливает всасываемость алкоголя, а шоколад может увеличить интоксикацию.

Брюн посоветовал выбирать алкогольные напитки слабой градусности. На Новый год лучше всего пить белое вино, поскольку оно дает меньше всего отрицательных эффектов. По его словам, «повышение градуса» вредно для здоровья, а отсутствие движения только усиливает опьянение.

Он порекомендовал россиянам в период праздников побольше танцевать, двигаться и дышать свежим воздухом.