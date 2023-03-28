Здоровье 28 марта 2023, 13:34 Нарколог Антон Масякин объяснил опасность пьяного зачатия

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Если в момент зачатия будущие родители находились в состоянии алкогольного опьянения, это может плохо отразиться на плоде. Об этом Lenta.ru рассказал врач-психиатр, доктор медицинских наук, директор МНПЦ наркологии ДЗМ Антон Масякин.

Он отметил, что алкоголь и ребенок — это в принципе несовместимые понятия. Причем на всех стадиях: от планирования беременности до завершения кормления. В противном случае спиртное может навредить развитию плода, причем последствия могут проявиться в разном возрасте.

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«Если хотите, чтобы ваш ребенок был здоровым, — полностью исключите алкоголь заблаговременно до зачатия и в первые недели беременности особенно, а также не возвращайтесь к нему вплоть до окончания периода лактации», — сказал Антон Масякин.

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