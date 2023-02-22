Здоровье 22 февраля 2023, 21:28 Нарколог: «Алкоголь приводит к дегенерации мозга»

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Врач-нарколог, член Национальной наркологической лиги Василий Шуров предупредил, что спиртные напитки оказывают на все органы и системы человеческого организма негативное влияние. По его словам, алкоголь является нейро- и гепатотропным ядом, передает «Вечерняя Москва».

ИА НСН отметило замечание врача о том, что каждая доза алкоголя — это гибель определенного количества нейронов.

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«В частности, возникает эффект склеивания эритроцитов в мелких капиллярах, нарушается трофика тканей, и клетки погибают от гипоксии. Алкоголь приводит к дегенерации мозга», — подчеркнул Шуров.

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Его коллега Владимир Каторгин добавил, что в организме есть фермент алкогольдегидрогеназа, который расщепляет алкоголь на углекислый газ и воду. Если этого фермента мало, то человек быстро пьянеет.

«А если много, то опьянение наступает долго, человеку требуется доза все больше и больше, чтобы получить удовольствие. В таком случае возрастает риск развития хронического алкоголизма», — разъяснил специалист.