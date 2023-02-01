01 февраля 2023, 15:41
Нарколог Алексей Казанцев рассказал об опасности употребления энергетиков за рулем
Многие водители пытаются взбодриться за рулем энергетиками, но это может привести к непредвиденным последствиям. Об этом «ФедералПресс» рассказал психиатр-нарколог Алексей Казанцев.
По его словам, употребление энергетиков может вызвать судороги, сонливость и даже остановку сердца.
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«Энергетические напитки могут послужить причиной смерти на фоне сердечно-сосудистых заболеваний, бессонницы, тревоги, панических атак», — сказал Алексей Казанцев.
Он также отметил, что содержащийся в энергетиках таурин и кофеин вызывают тахикардию. При дополнительных стрессах этот напиток ухудшает состояние человека.
Врачи
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