Здоровье 01 февраля 2023, 15:41 Нарколог Алексей Казанцев рассказал об опасности употребления энергетиков за рулем

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Многие водители пытаются взбодриться за рулем энергетиками, но это может привести к непредвиденным последствиям. Об этом «ФедералПресс» рассказал психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

По его словам, употребление энергетиков может вызвать судороги, сонливость и даже остановку сердца.

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«Энергетические напитки могут послужить причиной смерти на фоне сердечно-сосудистых заболеваний, бессонницы, тревоги, панических атак», — сказал Алексей Казанцев.

Он также отметил, что содержащийся в энергетиках таурин и кофеин вызывают тахикардию. При дополнительных стрессах этот напиток ухудшает состояние человека.