Здоровье 19 января 2023, 13:40 Нарколог Александр Федорович объяснил опасность вейпов для легких

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Вейпы плотно вошли в жизни современного человека и, хотя специалисты спорят о степени их вреда, негативное влияние на легкие очевидно. Об этом «Общественной службе новостей» рассказал нарколог и психотерапевт Александр Федорович.

По его словам, смеси для вейпа содержат глицерин. И это вещество провоцирует блокировку альвеолы в легких, что может привести к их «слипанию». Кроме того, как отметило ИА Nation news, это приводит к образованию тонкой пленки. Что, в свою очередь, препятствует газообмену. И в итоге до головного мозга и других органов не доходит достаточное количество кислорода.

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Ранее сообщалось, что спикер Госудмы Вячеслав Володин предложил запретить вейпы в России.

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