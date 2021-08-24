Врач предупредила о вреде наращивания ресниц

Наращивание ресниц может быть опасно для здоровья. Таким мнением поделилась врач-офтальмолог Анна Русановская в беседе с радио «Говорит Москва».

Специалист рассказала, что из-за наращивания может возникнуть воспаление глаз или аллергическая реакция на используемый при процедуре клей, передали «Известия».

«К нам обращаются люди, у которых после наращивания ресниц случился воспалительный процесс в глазу или повреждение роговицы. Так бывает. Это глаз, специалисты работают без микроскопа, как правило. Каждый принимает для себя это решение», — объяснила врач.

Кроме того, эта процедура может спровоцировать нарушение покрова роговицы, что в свою очередь приводит к попаданию в нее инфекций. Об этом рассказала врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

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