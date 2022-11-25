Здоровье 25 ноября 2022, 23:48 Напугавшие россиян сообщения о возвращении антиковидных ограничений опровергли Роспотребнадзор опроверг сообщения о возвращении антиковидных мер РИА «Новости»

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Необходимости в возвращении мер для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в России на сегодняшний день нет. Даже несмотря на то, что рост выявленных случаев заражений начал расти. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что в социальных сетях разошлись сообщения о введении антиковидных мер по всей стране по инициативе Роспотребнадзора.

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«Наша позиция остается прежней. На сегодняшний день необходимости в возобновлении общефедеральных противоэпидемических ограничений нет», — говорится в сообщении.

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Рост заражения коронавирусом в Роспотребнадзоре связали с распространением новых подвидов штамма «омикрон», но течение болезни теперь не такое тяжелое.

Пожилым россиянам, а также пациентам с хроническими заболеваниями посоветовали снова надевать маски и пользоваться антисептиками при посещении общественных мест.

Также для всех жителей страны продолжает действовать рекомендация о ревакцинации раз в шесть месяцев.

По данным оперативного штаба на пятницу, 25 ноября, в России выявили 5992 новых случая заражения коронавирусом. В больницы попали 1255 человек, а выздоровели 5337 пациентов.