Напиток с имбирем и куркумой приведет к долголетию

В состав травяного чая входит большое количество железа, которое помогает крови доставлять кислород по всему организму. А еще оно придает волосам, ногтям и коже здоровый вид.

Чай с имбирем и куркумой способен добавить человеку несколько лет жизни. Помимо этого, зимний напиток поможет предотвратить развитие рака и уменьшить симптомы некоторых заболеваний, например, артрита.

Куркума улучшается восприимчивость клеток организма к инсулину. А это несет пользу людям, страдающим от сахарного диабета II типа, отметило ИА Nation News. Также имбирь и куркума могут остановить рост опухолей.

Ранее ученые выяснили, что употребление рябины, гранатового сока и зеленого чая поможет предотвратить заражение коронавирусом. А вот холодный чай поможет избежать похмельного синдрома на следующий день. В напиток добавляются лимон, мята, базилик, клубника.