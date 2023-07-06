Здоровье 06 июля 2023, 21:30 Напитки со льдом в жару оказались вредными Терапевт Чернышова посоветовала не злоупотреблять напитками со льдом в жару

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Летом нужно пить больше воды, чтобы организм не перегревался, но напитков со льдом лучше избегать. Об этом «Ридусу» сообщила врач-терапевт, валеолог Надежда Чернышова.

Она отметила, что вместе со льдом можно подцепить какую-нибудь инфекцию: неизвестно, какая именно вода идет на его приготовление. Кроме того, как отметила врач, эту сферу почти не контролируют. Особенно опасно употреблять напитки со льдом на отдыхе за границей.

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Еще одна причина, по которой лучше не увлекаться ледяным питьем, — возможность заработать воспаление горла, особенно, если пить большими глотками.

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