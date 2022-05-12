Врач Королева пояснила, какие напитки разрушают кости

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, какие напитки способны вымывать кальций из костей. Об этом сообщила «Москва 24».

По мнению специалиста, кислые компоненты молока могут спровоцировать остеопороз в том случае, если не сбалансировать их овощами с высоким содержанием волокон. Медик пояснила, что если в рационе присутствует слишком много кислых продуктов, которые неуравновешенны щелочными эквивалентами, то может развиться ацидоз, который вызывает изменения pH-среды организма.

«Организм хочет как-то себя уравновесить щелочными составляющими, и тогда он забирает из костной массы полезные щелочные минералы, освобождая кости от этих минералов, делая их менее прочными», — пояснила Королева.

Кроме того, остеопороз может возникнуть из-за злоупотребления газировкой, так как в ней содержится ортофосфорная кислота. Она крайне негативно влияет на желудочно-кишечный тракт. Кроме того, она способна вымывать из зубов кальций, передали «Аргументы и Факты».