Напитки из черники оказались способны сбивать высокое давление за пару часов

Черника и напитки из этой ягоды оказались эффективным средством для снижения высокого давления. Об этом сообщили специалисты из Гарвардской медицинской школы.

Ученые установили это свойство черники в ходе эксперимента. Часть участников исследования в течение месяца каждый день пили напитки из черники, а второй группе давали контрольный напиток. В результате было установлено, что употребление даже 200 граммов ягод в день помогает значительно улучшить состояние здоровья, написало РИА «Новости» со ссылкой на Daily Express.

По данным авторов эксперимента, этот продукт помогает расширить плечевую артерию и за два часа снизить систолическое артериальное давление в среднем на пять миллиметров ртутного столба.

Эффект от употребления черники и напитков из нее сохранялся в течение месяца. По мнению специалистов, все дело в том, что в этой ягоде содержится много антоцианов. Это уникальный антиоксидант, который помогает лучше работать эндотелиальным клеткам в организме. Они играют роль в регуляции кровотока и артериального давления, а это имеет большое значение для лечения гипертонии.