Врач рассказала о напитках для восстановления печени

Печень можно восстановить без лекарств. Соки и минеральная вода помогут улучшить состояние органа, рассказала диетолог и гастроэнтеролог Алина Будаковская.

Самым эффективным способом, как рассказал врач РИА «Новости», перезапустить печень — употребление морковного и тыквенного соков. В оранжевых и желтых овощах содержится много каратиноидов, которые уменьшают действие токсинов. В день можно выпивать 250 миллилитров сока.

Хорошо влияет на печень свекольный сок. В свекле содержится вещество, которое препятствует развитию раковых заболеваний. Она способствует омоложению печени клеток и печени, а также повышает ее детоксикационные свойства. Однако пить в чистом виде свекольный сок сложно, поэтому можно делать микс.

Алина Будаковская посоветовала обратить внимание на минеральную воду, особенно с содержанием гидрокарбоната кальция. Такая минеральная вода имеет соленый вкус.

«Минеральная вода способствует снижению воспалительных процессов печени, напряжения желчного пузыря, а также улучшает желчный отток, нормализует пищеварение и восстанавливает все обменные процессы в печени», — рассказала она.

По совету диетолога, здоровые люди должны выпивать в день один стакан минеральной воды, при нарушениях дозу лучше увеличить до трех стаканов в день.

Кофе также может помочь восстановить печень, но напиток должен быть натуральным, а не растворимым. В день можно выпивать до трех чашек. Можно добавить молоко низкой жирности. При этом молоко с низким процентом жирности также нужно использовать для улучшения работы печени.