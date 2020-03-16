Инсульт вызывает тяжелые повреждения мозга и даже может привести к смерти. Международная команда исследователей обнаружила, что наночастицы, содержащие селен, способны блокировать молекулярные механизмы, которые убивают мозговые клетки при инсульте.

Инсульт бывает ишемическим и геморрагическим. В первом случае тромб перекрывает просвет кровеносного сосуда, и часть мозга отмирает, не получая кислорода. Во втором — рвется стенка сосуда, и образуется гематома. В 87% случаев речь идет об ишемическом инсульте. Ишемия — это недостаточное кровоснабжение участка тела.

Ишемические процессы сопровождаются воспалением тканей и отеком головного мозга. Отек развивается через несколько минут после перекрытия доступа крови к участку. Он приводит к повышению внутричерепного давления и клиническим симптомам инсульта.

Селен, говорится в исследовании, влияет на метаболизм нервных клеток, подавляя воспаление. Причем, как показали опыты на крысах, наночастицы селена действуют только на пораженную область.