Наличие антител к коронавирусу начали определять у московских врачей

В Москве стартовало использование экспресс-тестов на коронавирус — они за 15 минут позволяют определить наличие антител к COVID-19. Сейчас обследовано уже около 1350 сотрудников столичной ГКБ № 15.

Об этом рассказал главный врач столичной ГКБ № 15 Валерий Вечорко на своей странице в Facebook.

По его словам, в больнице с 24 апреля тестами BOOZEK обследуют медицинских работников, которые могли бессимптомно и давно переболеть коронавирусной инфекцией.

«Это хроматографический иммуноанализ с латеральным потоком, который выявляет антитела IgG и IgM в цельной крови. Данный тест позволяет за короткое время (15 минут) понять наличие иммуноглобулина в крови человека и определить стадию заболевания», — объяснил Вечорко.

Как указал врач, повышенный уровень антител IgG указывает на то, что человек уже переболел коронавирусом. По словам Вечорко, на данный момент обследовано около 1350 сотрудников медицинского учреждения.

«Это крайне важно для организованной работы внутри больницы. Ведь этот тест не только обеспечивает безопасность коллектива, но и позволяет снять некоторую тревожность за свое здоровье», — написал врач. Он также отметил, что для четкой и слаженной работы в нынешних условиях это «крайне важно».

Сейчас сдать тест на коронавирус в России может абсолютно любой человек. «360» сделал подробную инструкцию, как вызвать курьера, который привезет специальный набор для анализа, и как самостоятельно правильно сделать мазок.