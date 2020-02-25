Найдены нарушения в свердловской ОДКБ, где врачи жаловались на зарплаты

В Областной детской клинической больнице № 1 (ОДКБ № 1), врачи которой жаловались на мизерные зарплаты, после проведенной проверки были найдены нарушения. В частности, были сделаны замечания по штатному расписанию и необходимости корректировки ставок.

Об этом на встрече с медиками сообщил министр здравоохранения региона Андрей Цветков. Поводом для ведомственной проверки стало письмо врачей детской больницы, опубликованное «ВКонтакте». Медики сообщили, что врачи с учетом переработок получают на руки до 55 тысяч рублей, жалованье младшего больничного персонала не превышает 30 тысяч рублей. Под письмом подписались 113 человек.

Андрей Цветков сообщил, что начальник отдела государственной службы и кадровой политики Татьяна Шулепова по результатам проверки сообщила о нарушениях, касающихся штатного расписания и отметила необходимость корректировки ставок.

Было также проведено анонимное анкетирование. Из 393 респондентов подтвердили, что удовлетворены условиями труда 48% опрошенных. Отношениями внутри коллектива довольны 76% участников опроса.

«Все необходимые мероприятия выполнены, результаты доведены до администрации. Сроки исполнения предписаний также озвучены», — цитирует Цветкова РИА «Новости».

Он добавил, что сейчас перед коллективом больницы стоит иная задача — обсудить вопросы, связанные с коллективным договором, и учесть интересы всех сторон. Причем, сделать это максимально быстро и прозрачно.

В октябре 2019 года Городской клинический онкологический диспансер Санкт-Петербурга опроверг сообщения о низкой заработной плате врачей больницы.