Найдено слабое место коронавируса

Исследователи принесли миру хорошую новость. Они нашли «слабое место» у коронавируса. Речь идет об оболочке 2019-nCoV.

Результаты работы появились на сайте phys.org. Специалисты объяснили, что коронавирусы связываются с клетками с помощью S-белков. Они и образуют так называемую «корону». При этом S-белки 2019-nCoV покрыты гликанами (небольшие углеводные молекулы). Из-за маленького количества специфической молекулярной информации в них организм человека не может распознавать вирус.

«Благодаря углеводам вирусы действуют как волк в овечьей шкуре, однако мы узнали, что коронавирусу это удается не так хорошо, как другим», — заявил один из авторов исследования, профессор Макс Криспин.

Ученые из университета Саутгемптона пришли к выводу, что в углеводной «маскировке» нового типа коронавируса есть явные щели. Это делает 2019-nCoV более уязвимым по сравнению с ВИЧ, например. У последнего непроницаемая углеводная оболочка защищает поверхностные белка.

Специалисты считают, что обнаружение незакрытых участков S-белка у коронивируса поможет сделать его видимым для иммунитета. Теперь исследователи смогут сконструировать лабораторные антитела, которые будут связываться с оголенными участками белковой молекулы, при этом не давая ей возможности взаимодействовать с клеткой.

Ранее вирусологи заявили, что вакцина от 2019 n-CoV появиться не раньше, чем через полтора года. Однако уже сейчас число зараженных в мире превысило два миллиона человек.