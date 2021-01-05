Найдено подавляющее активность коронавируса вещество

Проведенное исследование показало, что получавшие флувастатины пациенты с коронавирусной инфекцией выздоравливали быстрее, а само заболевание у них протекало в легкой форме.

Как сообщило РИА ФАН, лекарственное вещество сокращало активность частиц коронавируса и препятствовало их дальнейшему распространению по организму. При этом флувастатин не несет дополнительных рисков для инфицированных пациентов.

«Газета.ru» напомнила, что всего с начала пандемии во всем мире зарегистрировали уже более 85 миллионов заболевших. Летальным исходом заражение закончилось в 1,8 миллиона случаев.

В России на сегодняшний день выявили более 3,2 миллиона случаев заражения коронавирусом. Прирост за сутки составил 24 246 человек, умерли 59 506 пациентов. Количество выздоровевших после заражения выросло до 2 662 667 человек.