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    05 января 2021, 17:56

    Найдено подавляющее активность коронавируса вещество

    Анатолий Минкин

    Используемые для снижения уровня холестерина в крови и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний флувастатины способны подавить активность коронавируса. Об этом говорится в исследовании группы шведских и немецких ученых на сайте MedRxiv.
    Найдено подавляющее активность коронавируса вещество

    Проведенное исследование показало, что получавшие флувастатины пациенты с коронавирусной инфекцией выздоравливали быстрее, а само заболевание у них протекало в легкой форме.

    Как сообщило РИА ФАН, лекарственное вещество сокращало активность частиц коронавируса и препятствовало их дальнейшему распространению по организму. При этом флувастатин не несет дополнительных рисков для инфицированных пациентов.

    «Газета.ru» напомнила, что всего с начала пандемии во всем мире зарегистрировали уже более 85 миллионов заболевших. Летальным исходом заражение закончилось в 1,8 миллиона случаев.

    В России на сегодняшний день выявили более 3,2 миллиона случаев заражения коронавирусом. Прирост за сутки составил 24 246 человек, умерли 59 506 пациентов. Количество выздоровевших после заражения выросло до 2 662 667 человек.