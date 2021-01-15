Найдено объяснение феномену повторного заражения COVID-19

Коронавирус способен «прятаться» от иммунной системы в межклеточной жидкости, и вызывать повторное заражение после того, как организм справился с инфекцией. В мелкие пузырьки-экзосомы могут проникать многие вирусы, не только COVID-19.

Об этом сообщила международная группа исследователей из Египта, Саудовской Аравии и России, опубликовавшая результаты работы на сайте Национальной медицинской библиотеки США. Ученых заинтересовали данные о наличии коронавируса в тканях легких после того, как результаты ПЦР-тестов у пациентов были уже отрицательные.

Кроме того, в образцах тканей умерших больных они обнаружили не отдельные фрагменты вирусных частиц, а целые массивы.

«Эти выводы свидетельствуют о том, что существует возможность использования SARS-CoV-2 экзосомального клеточного транспорта в качестве способа распространения, и это служит потенциальным средством для реактивации вируса», — пришли к выводу авторы работы.

Глава Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев сообщил, что в регионе было выявлено 50 случаев повторного заражения коронавирусом.