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    26 октября 2020, 00:27

    Найдено новое полезное свойство томатного сока

    Анастасия Кукова

    Согласно результатам исследования, проведенного учеными Токийского медицинского и стоматологического университета, регулярное употребление томатного сока снижает артериальное давление.
    Найдено новое полезное свойство томатного сока

    Об этом сообщило издание Rai Al Youm. В исследованиях участвовали 184 мужчины и 297 женщин. Год они пили томатный сок в неограниченном количестве. Выяснилось, что у 94 добровольцев снизилось артериальное давление, у 125 — содержание липопротеинов низкой плотности.

    Токийские ученые подчеркнули, что подобное исследование проводилось впервые в мире.

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