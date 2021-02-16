Найдено еще одно последствие ковида

Французские ученые с помощью МРТ обнаружили изменения в глазах некоторых пациентов с тяжелой формой COVID-19. Они рекомендуют делать скрининг глаз всем, кто имеет симптомы коронавируса не в легкой форме.

Хотя коронавирус SARS-CoV-2 поражает в основном легкие, известно, что эта инфекция вызывает также заболевания глаз: конъюнктивит, ретинопатию, нарушение сетчатки. Это следует из результатов ретроспективного мультицентрового исследования, которое опубликовали в журнале Радиологического общества Северной Америки (RSNA) Radiology. РИА «Новости» приводит данные оттуда.

Чтобы узнать больше об офтальмологических проявлениях ковида, Французское общество нейрорадиологов (SFNR) начало исследование 129 пациентов с тяжелой формой коронавируса, им сделали МРТ головного мозга.

У девяти из них обнаружили аномалии глазного яблока: один или несколько узелков в макулярной области — задней части глаза, ответственной за центральное зрение. У восьми пациентов узелки были на обоих глазах.

«Это первый раз, когда подобные результаты получены с помощью МРТ», — озвучиваются в пресс-релизе RSNA слова ведущего автора исследования доктора медицины Огюстина Леклера, доцента Парижского университета и нейрорадиолога из больницы Фонда Адольфа де Ротшильда в Париже.

Восемь из девяти пациентов с выявленными изменениями на момент проведения исследования находились в отделении интенсивной терапии с COVID-19. Доктор Леклер отметил, что серьезные проблемы с глазами могут остаться незамеченными в клинике, поскольку в отделениях интенсивной терапии уделяют внимание более опасным для жизни состояниям.

Авторы считают, что результаты исследования говорят о необходимости проверки глаз у всех пациентов с тяжелой формой коронавируса.