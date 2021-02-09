Найдена связь между уличным освещением и раком щитовидной железы

Ученые полагают, что рак щитовидной железы может быть связан с жизнью в районах с высокой освещенностью. Исследование опубликовали в журнале медецинского научного центра Техасского университета.

У людей, которые живут рядом с уличными фонарями, более низкий уровень мелатонина, что увеличивает риск развития рака. Об этом пишет британский Express.

Исследования длились около 13 лет. В нем приняли участие 464 371 человек. В результате было обнаружено, что люди, живущие в районах с самым высоким уровнем ночного освещения, имели на 55% более высокий риск развития рака щитовидной железы, чем те, кто жил в районах с низким освещением.

Исследователи предположили, что это может быть связано с тем, что ночное освещение подавляет выработку в организме человека мелатонина, который может оказывать противоопухолевое действие.

Исследования также показали связь между более высоким уровнем ночного освещения, измеренным с помощью спутников, и повышенным риском развития рака молочной железы.