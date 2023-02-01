Здоровье 01 февраля 2023, 16:55 Найдена связь между «уколами красоты» и онкологическими заболеваниями

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Уколы красоты действительно активизируют процессы восстановления кожи, однако в то же время они стимулируют рост всего, что может расти. Об этом Pravda.Ru рассказал генетик, директор лабораторного комплекса АБТ Александр Карасев.

«У нас накапливаются мутации, а кто-то является их носителем генетически, то есть передаваемым из поколения в поколение, и вот когда клетка накапливает 5-10 мутаций, она приобретает свойство канцерогенной», — процитировало РИА ФАН специалиста.

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Люди, подверженные моде и омоложению, уколами красоты запускают механизм образования раковых клеток, то есть подписывают себе приговор, сказал Карасев.

При этом врач добавил, что существует тонкий баланс между делением клеток и приостановлением этого процесса.