Найдена неожиданная польза вишни
Ученые из университета Саскачевана в Канаде выяснили, что вишня полезна для тех, кто занимается спортом, потому что она повышает выносливость. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на статью в научном журнале Journal of the American College of Nutrition found.
В исследовании принимали участие около 150 человек. Все они употребляли вишню перед тренировками в том или ином виде: ягоды, сок или экстракт.
В итоге все испытуемые улучшили свои результаты. Причем наибольший эффект ягоды был выражен у начинающих спортсменов. У тренированных спортсменов он был гораздо менее заметным.