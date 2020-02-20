Найдена неожиданная польза вишни

В исследовании принимали участие около 150 человек. Все они употребляли вишню перед тренировками в том или ином виде: ягоды, сок или экстракт.

В итоге все испытуемые улучшили свои результаты. Причем наибольший эффект ягоды был выражен у начинающих спортсменов. У тренированных спортсменов он был гораздо менее заметным.