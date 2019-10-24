Найдена фатальная необратимость алкоголя

Изменения, происходящие в организме в результате употребления спиртного, способствуют необратимым изменениям в мозге. Эти изменения усиливают алкогольную зависимость, а также повышают риск срыва после «кодирования» и других методов ухода от пагубной зависимости.

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Исследование было проведено на лабораторных мышах. Ацетат, который образуется при распаде спирта в печени, у зверушек перемещался в центр обучения в головном мозге, где напрямую влиял на активность специфичных белков. Эти белки в свою очередь важны для регуляции определенных генов. Проще говоря, грызуны в итоге стали более восприимчивыми к сигналам, связанным с употреблением алкоголя: они с радостью и готовностью откликались на предложение жахнуть рюмашку.

Молекулы спирта были учеными промаркированы изотопами. Потом за соединениями тщательно проследили — куда они направляются в организме мышей. Выяснилось, что ацетат (который вырабатывает печень в процессе расщепления алкоголя) влияет на активность фермента ACSS2. Тот в свою очередь присоединяет ацетильные группы к гистонам — белкам, связанным с ДНК. Так спиртное через пару рукопожатий влияет на работу генов.

Но есть и хорошие новости. По мнению ученых, если сейчас бросить силы на исследования, связанные с ACSS2, то в ближайшем будущем не исключено открытие новых препаратов, которые позволят более успешно бороться с алкогольной зависимостью. Правда, ценой тому, наверняка, будут несколько поколений закладывающих за воротник лабораторных мышей.