Найден способ восстановить обоняние после коронавируса

Специалисты из Канады нашли шесть генов — NRP1, SCN9A, EGR1, VEGFB, PRKCE FGFR1, — воздействие на которые позволит вернуть утраченное время болезни обоняние. Об этом сообщили «Известия».

Для влияния на каждый из этих участков ДНК уже существуют лекарства, на основе которых можно сделать препарат от аносмии. Ученые полагают, что такой препарат будет эффективнее, чем «обонятельные тренировки» и лечение с использованием витаминов. При этом эксперты отметили — исследование построено на основе математических методов и не подтверждается на практике.

«Открытие новых способов терапии аносмии и их внедрение в клиническую практику может занять десятилетия, а использование терапевтической мишени, для воздействия на которую уже есть проверенное лекарство, может заметно сократить этот срок», — говорится в статье, описывающей результаты исследований.

Нарушение обоняния человека является одним из симптомов при коронавирусе. У многих пациентов чувствительность к запахам не вернулась даже после болезни. Специалисты не исключали, что на это может понадобиться более длительный срок.

До этого в Сети появился фейк о высоком проценте внутриутробной смертности у женщин, которые сделали прививку от COVID-19.