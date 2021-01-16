Найден способ предсказать тяжелое течение COVID-19

Пока что врачи не научились предсказывать, кто из госпитализированных перенесет инфекцию в тяжелой форме. В частности, речь идет об осложнениях, требующих установки дыхательной трубки, диализа почек и иной терапии. Медики допускают возможное развитие болезни на основании возраста и заболеваний пациента. Тем не менее даже здоровые люди сталкиваются с осложнениями, способными привести к летальному исходу.

Ученые выяснили, что спрогнозировать тяжелое течение COVID-19 возможно благодаря простому и быстрому анализу крови при поступлении человека в больницу. Анализ крови показывает уровень митохондриальной ДНК. Ее выход из клеток в кровоток — признак происходящего в организме определенного типа гибели клеток.

Врачи должны получить более совершенные методы для оценки состояния пациентов с коронавирусом, заявил заведующий кафедрой иммунологии и онкологии отделения хирургии университета Эндрю Э. Гельман. Также, по его словам, медики еще многого не понимают в COVID-19.

«В частности, нам необходимо понять, почему некоторые пациенты, независимо от их возраста или состояния здоровья в некоторых случаях, попадают в эту гипервоспалительную спираль смерти. Наше исследование предполагает, что повреждение тканей может быть одной из причиной этой „спирали“, так как высвобождающаяся митохондриальная ДНК сама по себе является воспалительной молекулой», — сказал один из авторов исследования.

Соответственно, тест на выявление митохондриальной ДНК поможет предсказывать тяжесть заболевания. Также он окажется инструментом для выявления пациентов, которым нужно лечение, проходящее клинические испытания.