Найден способ победить коронавирус за 2 минуты

Цель программы — выяснить, возможно ли сбавить темпы распространения коронавируса с помощью средств ухода за полостью рта. В итоге исследования с зубной пастой подтвердили гипотезу.

Также выяснилось, что ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния нейтрализует вирус за 30 секунд.

«Результаты показывают, что некоторые зубные пасты и жидкости для полоскания рта могут помочь уменьшить распространение SARS-CoV-2 <…> путем временного уменьшения количества вируса во рту», — говорится в материале.

К клиническим исследованиям присоединились 260 пациентов с COVID-19. Все они использовали зубную пасту и ополаскиватель для рта.

По последним данным, в мире выявлено 69,5 миллиона случаев коронавируса, скончались почти 1,6 миллиона человек. От коронавируса в России всего умерли 46 453 пациента.

Ранее врачи рассказали, что на одноразовой маске, которая используется в течение нескольких дней, собирается много загрязнений, бактерий и вирусов, писало агентство Ura.ru. То есть на ней образуется бактериальная и вирусная загрязненность. А значит, эти средства индивидуальной защиты необходимо регулярно менять.