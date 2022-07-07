Найден способ, как отучить детей от вредной еды

Основы пищевого поведения формируются именно в подростковом возрасте, поэтому крайне важно заложить у ребенка правильные привычки. Психологи из Стаффордширского университета (Великобритания) рассказали, как отучить детей от вредной еды. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на журнал British Journal of Health Psychology.

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие около 150 детей от 11 до 13 лет. Всех респондентов разделили на две группы. Членам каждой группы рассказали о правильном питании. Однако участникам одной из них также рассказали о том, как обычно питаются их сверстники. Дети, которые узнали о пищевом поведении других учащихся, стали хуже относиться к вредной еде, а также уменьшили ее количество в рационе.

«Полученные нами результаты очень важны, поскольку подросткам необходимо соблюдать здоровую сбалансированную диету, а вредные закуски есть только время от времени и в небольших количествах, чтобы поддерживать нормальное развитие и снизить вероятность ухудшения здоровья в будущем», — рассказал руководитель исследовательской группы Сиан Калверт.